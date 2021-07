Die Sonne geht über dem Wietzesee in der Region Hannover auf.

Moritz Frankenberg/dpa

Offenbach am Main. Hohe Temperaturen, aber auch teils heftige Gewitter sind am ersten Wochenende der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen zu erwarten.

Für Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von etwa 21 Grad an der Küste und rund 26 Grad um Göttingen vorher. Die Menschen im Emsland können sich auf 26 Grad am Sonntag freuen. An der Grenze zu Sachsen-Anhalt könnte das