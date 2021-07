Ein Schild mit dem RWE Logo steht vor Konzernzentrale in Essen.

Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Lingen (Ems). Der Energiekonzern RWE geht bei der Speicherung von Strom neue Wege.

In Werne in Nordrhein-Westfalen und Lingen in Niedersachsen baut RWE zwei große Batteriespeicher, die mit Laufwasserkraftwerken an der Mosel virtuell gekoppelt werden. Der Verbund soll helfen, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen, wie d