Torwart Ron-Robert Zieler vor einem Spiel.

Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 geht mit Rückkehrer Ron-Robert Zieler als neue Nummer eins in die kommende Saison.

„Ron wird im Tor stehen. Am Ende hat der Gesamteindruck entschieden“, sagte der neue 96-Coach Jan Zimmermann am Donnerstag. Zieler tritt damit die Nachfolge von Michael Esser an, der zum VfL Bochum gewechselt war. Der 32 Jahre alte Ex-Nati