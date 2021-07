Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Vor dem Oldenburger Landgericht muss sich seit Donnerstag ein 30 Jahre alter Mann verantworten, der im Zustand der Schuldunfähigkeit seine Ehefrau und seinen sechsjährigen Sohn mit einer Machete getötet haben soll.

Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft beantragte im sogenannten Sicherungsverfahren, dass der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Er hatte nach der Tat am 30. Januar in Cloppenburg selbst den Rett