Boris Pistorius (SPD) sitzt im Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die niedersächsische Härtefallkommission hat in den vergangenen zwei Jahren 336 Menschen zu einer Aussicht auf ein Bleiberecht verholfen.

2019 ging es um 217 und 2020 um 119 zuvor abgewiesene Flüchtlinge, wie das Innenministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte.Die Kommission hatte in beiden Jahren bei insgesamt 1424 Ausländern, die Niedersachsen eigentlich verlassen sollt