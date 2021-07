Niedersachsen denkt an tägliche Corona-Tests nach den Ferien

Nach den Sommerferien könnte ein täglicher Corona-Test zum Schulalltag in Niedersachsen gehören.

Michael Reichel/dpa

Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) setzt auf Präsenzunterricht nach den Ferien und will dazu das Testen intensivieren: "Niemand wird nach den Sommerferien ohne einen negativen Corona-Test in die Schule gehen."

Zum Abschluss eines „außergewöhnlichen Schuljahres“ unter Coronabedingungen hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch das Ziel ausgegeben, nach den Ferien an den Schulen möglichst so fortfahren zu können, w