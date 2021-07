Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Garrel. Das Museumsdorf Cloppenburg hat durch den Brand in einer Depothalle in Garrel am Dienstag einen Großteil seiner ausgelagerten Nachkriegssammlung verloren.

Das Wichtigste sei, dass niemand verletzt worden sei, teilte das Museum am Mittwoch mit. „Aber der Schaden ist von immensem kulturhistorischem Ausmaß.“Zerstört wurden unter anderem mehrere Ladenlokale aus verschiedenen Beständen und eine F