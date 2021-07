1,1 Millionen Schüler in Niedersachsen starten in die Sommerferien

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Rund 1,1 Millionen niedersächsische Schülerinnen und Schüler können an diesem Donnerstag ihren ersten Ferientag genießen.

Gleichzeitig gehen rund 88.000 Lehrkräfte sowie 40.000 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die unterrichtsfreie Zeit, wie das niedersächsische Kultusministerium am Mittwoch mitteilte.Es dankte dem Personal an Schulen und Kitas. „Di