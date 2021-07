Autos stehen im Stau.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Zum Start der Sommerferien mahnt der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius gemeinsam mit dem ADAC, der Landesverkehrswacht und der Johanniter-Unfall-Hilfe zur Vorsicht im Straßenverkehr.

„Starten Sie entspannt Ihre Reise, fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie im Straßenverkehr besondere Rücksicht auf alle anderen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen beginnen an