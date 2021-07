Fußbälle liegen in einem Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach dem deutschen U21-Europameister Lukas Nmecha auch dessen jüngeren Bruder Felix Nmecha von Manchester City verpflichtet.

Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb bei den „Wölfen“ einen Dreijahresvertrag. „Felix ist ein Spieler, der optimal in unser Anforderungsprofil passt. Er ist jung, bringt großes Talent mit, is