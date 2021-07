Katze Arne verweilt im Tierheim vom Verein Tierschutz Hildesheim und Umgebung e.V..

Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg. Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen den beruflichen und privaten Alltag durcheinander gebracht. Das hat auch Auswirkungen auf die Haustiere. Niedersachsens Tierheime merken seit Monaten eine Veränderung.

Als Folge der Corona-Krise sind in Niedersachsen in etlichen Tierheimen in den vergangenen Monaten verstärkt Vierbeiner abgegeben worden. Zu Beginn der Krise schafften sich viele Menschen ein Tier an - im Homeoffice war die Betreuung zunäch