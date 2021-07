Verletzter bei Messerattacke in Obdachlosenunterkunft in Hannover

Absperrband der Polizei.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Hannover ist ein 40-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger wurde widerstandslos festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaften am Mittwoch mitteilten. Er sollte noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.Nach den bisherigen Erkenntnissen war es am