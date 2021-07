Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Wie aussagekräftig ist die Sieben-Tage-Inzidenz zur Bewertung der Corona-Pandemie? Darüber ist auch in Niedersachsen eine Diskussion entbrannt. Die Landesregierung will zunächst an ihrem Stufenplan mit Inzidenzschwellen für Beschränkungen festhalten.

Angesichts einer wieder steigenden Sieben-Tage-Inzidenz hält Niedersachsen vorerst am Corona-Stufenplan mit Inzidenzschwellen für Beschränkungen fest. Es bleibe zunächst bei den festgelegten Grenzwerten für Lockerungen und Beschränkungen, s