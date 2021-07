Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Lüneburg. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat Einwände gegen das Landschaftsschutzgebiet Hümmling im Emsland abgelehnt.

In den drei Normenkontrollverfahren entschied der vierte Senat in Lüneburg am Dienstag, die Voraussetzungen für eine Ausweisung als Schutzgebiet lägen vor, weil der Hümmling ein charakteristisches Landschaftsbild ausweise, welches von den