Die Firmenzentrale der Continental AG.

Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Hannover. Die Hochwasserkatastrophe hat auch einige Zulieferer von Continental getroffen.

Nach aktuellem Stand gebe es bei mehr als zehn Lieferanten entsprechende Schäden, hieß es am Dienstag aus dem Dax-Konzern in Hannover. „Wir befinden uns mit ihnen in enger Abstimmung und prüfen die Auswirkungen auf ihre Lieferfähigkeit“, s