Verlorene Dürer-Grafik kehrt in die Kunsthalle Bremen zurück

Der Direktor der Kunsthalle Bremen Christoph Grunenberg steht vor Bildnissen von Albrecht Dürer.

Friedemann Kohler/dpa

Bremen. Über Usbekistan und Kanada ist eine im Zweiten Weltkrieg verlorene Grafik von Albrecht Dürer in die Kunsthalle Bremen zurückgekehrt.

Der Kupferstich „Das große Pferd“ von 1505 wird in der Sonderausstellung „Hauptsache Dürer? Die Sammlung Klugkist“ gezeigt, die von Mittwoch an in Bremen zu sehen ist.Viele Werke aus der Kunsthalle wurden im Krieg 1943 nach Brandenburg aus