Elektroauto-Verkäufe des VW-Konzerns ziehen deutlich an

Neue Volkswagen-Elektroautos stehen bei einem Pressetermin auf einer Transportplattform.

Peter Steffen/dpa/archivbild

Wolfsburg. Der VW-Konzern hat in der ersten Jahreshälfte seine Verkäufe von Elektromodellen im Verhältnis deutlich stärker ausgebaut als die Auslieferungen insgesamt.

Von Januar bis Juni gingen weltweit knapp 171.000 Autos mit einem reinen E-Antrieb an die Kunden, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete. Das entspricht einem Plus von 165 Prozent, im ersten Halbjahr 2020 waren es gut 64.000 E-Autos. D