Ein Hinweisschild zum Krankenhaus steht vor dem Klinikum Leer.

Sina Schuldt/dpa/archivbild

Leer (Ostfriesland). Nach einem Skandal um defekte Bandscheibenprothesen in Ostfriesland ist der Prozess gegen einen ehemaligen Chef-Chirurgen mit einem Freispruch zu Ende gegangen.

Das Schöffengericht des Amtsgerichtes Leer sah den Vorwurf der Körperverletzung in 52 Fällen gegen den 57 Jahre alten Mediziner als nicht erwiesen an und sprach ihn am Dienstag frei, wie ein Gerichtssprecher sagte. In dem Urteil folgte das