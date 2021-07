Niedersachsen hält an Impf-Aktionen für Kinder und Jugendliche fest

Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen? Das Land Niedersachsen macht entsprechende Angebote, die Ständige Impfkommission indes hält das für problematisch.

Oliver Berg/dpa

Hannover. Von der Kritik der Stiko an den Sonder-Impfaktionen für Jugendliche zeigt das Land sich unbeeindruckt. Es sollen auch weiterhin bei freier Wahl des Impfzentrums Corona-Schutzimpfungen für ab Zwölfjährige angeboten werden.

Ungeachtet der Kritik der Ständigen Impfkommission (Stiko) hält Niedersachsen an seinem gesonderten Impfangebot für Kinder und Jugendliche fest. So könnten auch weiterhin in 35 der 50 Impfzentren im Land Kinder und Jugendliche ab