Heuler in Norddeich warten noch auf Auswilderung

Eine Seehunddame schwimmt in einer Bucht.

Wolfgang Runge/dpa/Symbolbild

Norden. Während die Seehundstation in Friedrichskoog in Schleswig-Holstein bereits mit der Auswilderung der ersten Heuler beginnt, müssen sich die mutterlosen Jungtiere in der Station im niedersächsischen Norddeich noch etwas gedulden.

Anfang August sei mit den ersten Auswilderungsfahrten zu rechnen, sagte der Leiter der Aufzuchtstation, Peter Lienau, am Dienstag. In diesem Jahr seien die ersten Heuler an der niedersächsischen Küste vergleichsweise etwas später gefunden