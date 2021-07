Infektionsgeschehen in Niedersachsen über Bundesschnitt

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist wieder deutlich von 10,3 auf 11,3 gestiegen.

Damit lag der Landeswert am Dienstag nach Daten des Robert Koch-Instituts sogar über dem Bundesdurchschnitt von 10,9. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus an. Gemeldet wurden i