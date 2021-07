Eine Person wird geimpft.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hann. Münden. Zur Erhöhung der Impfquote arbeiten in Hann. Münden der Moscheeverein und der Landkreis zusammen. Das Angebot richtet sich an Impfwillige unabhängig von der Konfession.

In einem mobilen Zentrum in Hann. Münden bieten der Moscheeverein und der Landkreis Göttingen am Dienstag Impfungen gegen das Coronavirus an. Gäste des Festgebets zum islamischen Opferfest, aber auch alle weiteren Impfwilligen unabhängig vo