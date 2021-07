Frenkie de Jong (M) von den Niederlanden kämpft gegen Xaver Schlager (r) von Österreich um den Ball.

Peter Dejong/AP Pool/dpa

Bad Waltersdorf. Wolfsburgs Mittelfeldspieler Xaver Schlager hat mehr Respekt für den österreichischen Fußball gefordert.

„Viele Menschen trauen uns einfach nichts zu, wir haben nicht das Standing, obwohl wir eine sehr gute Mannschaft haben“, sagte Schlager am Montag in einer Medienrunde im Trainingslager in Bad Waltersdorf, aus der unter anderem der „Kicker“