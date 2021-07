Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Böhme. Mit einem Elektro-Rollstuhl ist ein sturzbetrunkener Mann in der Lüneburger Heide auf einen anderen Rollstuhlfahrer aufgefahren.

Beide Beteiligten stürzten bei dem Unfall an einer Landstraße bei Böhme am Sonntagabend und verletzten sich leicht, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem 61 Jahre alten Unfallverursacher ergab ein Alkoholtest 3,74 Promille. Der 55 Jahr