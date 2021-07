Bernd Althusmann, CDU-Landeschef von Niedersachsen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann schlägt nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine flächendeckende Warn-SMS vor, die auch ohne Smartphone-App funktioniert.

Ein Alarm per SMS an alle mobilen Endgeräte im betroffenen Gebiet könne regional genau und schnell warnen.Gleichzeitig sollte auf die in den Kommunen noch vorhandenen Sirenen gesetzt werden. „Wir sollten nun zügig einen Alarm-Mix mit Siren