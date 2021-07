Ein Schaf steht auf einem Deich.

Marcus Brandt/dpa

Bremen. Die besten Deichschützer an der Nordsee haben vier Beine und ein dickes Fell aus Wolle: Mit Schafen ließen sich die Sturmflutdeiche an der Küste am besten erhalten, sagt Michael Dierks, Geschäftsführer des Bremischen Deichverbandes am linken Weserufer.

Die Weidetiere hielten das Gras kurz, ihre Tritte zerstöre Mäuse- und Maulwurfsnester und festige die Grasnarbe. „Nur durch Beweidung mit Schafen werden standfeste, wehrhafte Deiche garantiert“, sagt auch Stephanie Wischkony von der Deichb