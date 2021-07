Gericht in Ghana verschiebt Prozess um gewaltsamen Tod

Kokrobite. Die Justiz im westafrikanischen Ghana braucht mehr Zeit für die Prüfung der Vorwürfe gegen einen 43-Jährigen, der seine deutsche Freundin und deren Tochter brutal getötet haben soll.

Der Untersuchungsrichter im Amtsgericht Weija unweit der Hauptstadt Accra ordnete am Montag daher einen neuen Gerichtstermin für den 30. August an. Der Angeklagte war am Montag nicht im Gericht erschienen. Nach Abschluss aller Prüfungen wi