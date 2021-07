Eine Laborantin sortiert Proben.

Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Infektionsgeschehen ist in Niedersachsen weiter leicht gestiegen.

Am Montag lag der vom Robert Koch-Institut festgestellte Sieben-Tage-Inzidenzwert für das Land bei 10,3, am Sonntag war der Wert 10,2. Im Bundesland Bremen nahm die Sieben-Tage-Inzidenz leicht ab und sank von 13,7 am Sonntag auf 13,2 am Mo