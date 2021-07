Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz.

Belm. Durch heißgelaufene oder defekte landwirtschaftliche Maschinen sind am Wochenende mehrere Feuer ausgebrochen.

In Twistringen im Landkreis Diepholz musste die Feuerwehr zu zwei größeren Bränden ausrücken. Zuerst sei durch einen Defekt an einer Rundballenpresse ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Der starke Wi