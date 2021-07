Zwei Brüder blättern vor ihrer Impfung am Impfzentrum auf dem Messegelände in ihren Impfbüchern.

Swen Pförtner/dpa

Hannover. Die rot-schwarze Landesregierung hat am Sonntag Kinder ab zwölf Jahren in die kommunalen Impfzentren eingeladen. Die Aktion stieß auf große Resonanz und soll verlängert werden.

In rund der Hälfte der niedersächsischen Impfzentren haben am Sonntag Jugendliche ab zwölf Jahren die Corona-Schutzimpfung erhalten. Wegen der großen Nachfrage hatte das Land bereits am Freitag eine Verlängerung der Sonderaktion angekündigt