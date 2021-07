Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Deinste. Am frühen Sonntagmorgen hat ein Carport in Deinste im Landkreis Stade nach Brandstiftung in Vollbrand gestanden.

Die Flammen gingen auch auf das Wohnhaus über. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte ein Vollbrand des Wohnhauses aber verhindert werden. Den Brand soll mutmaßlich die Lebensgefährtin des 39 Jahre alten Hausbewohners gelegt haben. N