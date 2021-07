Eine Lösung wird auf eine Testkassette eines Corona-Schnelltests aufgeträufelt.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist innerhalb eines Tages deutlich von 8,8 auf 10,2 gestiegen.

So viele Menschen pro 100.000 Einwohnern steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus an. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin hervor. Landesweit wurden 167 Neuinfektionen, aber