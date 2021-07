Weniger Datenklau an Niedersachsens Geldautomaten

Eine Bankkundin hebt mit ihrer Girokarte Bargeld von einem Geldautomaten ab.

Fabian Sommer/dpa

Frankfurt am Main. Immer wieder versuchen Kriminelle an Geldautomaten an die Daten der Kunden zu kommen. Der Schaden kann hoch ausfallen. Die Zahl der sogenannten „Skimming“-Fälle sinkt jedoch immer weiter.

Der Diebstahl von Daten an Geldautomaten hat im laufenden Jahr in Niedersachsen etwas abgenommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 habe es zwölf solcher „Skimming“-Fälle gegeben, wie die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme