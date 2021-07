Nächste Testspiel-Niederlage für Wolfsburg: 1:4 in Lyon

Lyons Moussa Dembele, (M)jubelt mit seinen Teamkollegen, nachdem er ein Tor erzielt hat.

Laurent Cipriani/AP/dpa

Lyon. Der VfL Wolfsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga die dritte Testspiel-Niederlage in Serie kassiert.

Beim französischen Topteam Olympique Lyon unterlagen die Niedersachsen am Samstagabend mit 1:4 (1:2). Noch ohne die beiden am Freitag verpflichteten Sebastiaan Bornauw und Lukas Nmecha verlor der Champions-League-Teilnehmer verdient.Den ei