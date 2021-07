Anwohner und Ladeninhaber versuchen, ihre Häuser vom Schlamm zu befreien und unbrauchbares Mobiliar nach draußen zu bringen.

Thomas Frey/dpa

Nürburg. Hunderte von Ehrenamtlichen aus ganz Niedersachsen sind in den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Dabei haben sie auch ein mobiles Krankenhaus.

Zu einem Hilfseinsatz im Unwettergebiet von Rheinland-Pfalz ist am Samstag eine Einheit aus rund 130 ehrenamtlichen Hilfskräften aus ganz Niedersachsen aufgebrochen. Vom Autohof in Northeim fuhren am Mittag etwa 50 Fahrzeuge zum Nürburgring