Hochwasser: Niedersachsen muss seine Hausaufgaben machen

Anpacken, wenn es drauf ankommt: Viele Helfer befüllen in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen Sandsäcke. Sie werden benötigt, um Dämme zu sichern, die vom Hochwasser aufgeweicht sind.

David Young/dpa

Hannover. So schrecklich die Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind, zeigen sie doch auch, dass eines in der Pandemie nicht gelitten hat: Die Solidarität. Ein Kommentar.

Was wir derzeit in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit den tödlichen Wassermassen erleben, ist eine Naturkatastrophe, wie sie viele zwar kaum für möglich gehalten hätten, wie wir sie aber in nächster Zeit wohl noch häufiger befürcht