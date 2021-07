Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 8,8 - Bremen bei 12,9

Ein Abstrich für einen Coronatest.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild/Archiv

Hannover. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen geht weiter leicht nach oben.

Am Samstag lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 8,8, nachdem sich am Freitag noch 8,0 Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit dem Coronavirus neu infiziert hatten. Im Land Bremen stieg die Sieben-Tage-In