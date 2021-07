Labskaus-Wochenende in Wilhelmshaven soll Tausende anlocken

Ein Mann isst das traditonelle norddeutsche Gericht Labskaus.

Karsten Klama/dpa/Archiv

Wilhelmshaven. Kartoffeln und Fleisch, Salzgurken und Rote Bete - das gehört mindestens ins Labskaus. In Wilhelmshaven wird dem norddeutschen Traditionsessen gehuldigt.

Labskaus ist deftige norddeutsche Kost, und in Wilhelmshaven sollen am Wochenende mehrere Tausend Portionen an den Mann und die Frau gebracht werden. Die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH veranstaltet zum 20. Mal das - wie sie es