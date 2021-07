Ein Hubschrauber fliegt über einem Rettungswagen zu einem Unfallort.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Grasberg. Eine 86 Jahre alte Frau ist am Freitagabend bei einem Unfall in Grasberg (Landkreis Osterholz) lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 90-jähriger Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei per Twitter mitteilte. Weitere Informationen zu dem Verkehrsunfall gab es zunächst nicht. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.