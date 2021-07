Bauarbeiter asphaltieren die A2.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Lehrte. Die Arbeiten an der Großbaustelle auf der A2 bei Hannover sind bei trockenem Wetter gut angelaufen.

„Es ist alles absolut im grünen Bereich, es läuft nach Plan“, sagte Bauleiter Holger Mees am Samstag. Der Verkehr am Morgen sei gut über die Umleitungen gelaufen, lediglich am Freitagabend habe es wegen des Berufsverkehrs bei Hannover geru