Mehr als 60 Prozent der Schulen in Bremen mit Luftfiltern

Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bremen. Die Stadt Bremen kann zum kommenden Schuljahr mehr als 60 Prozent ihrer Schulen mit Luftfiltern zur Abwehr von Coronaviren ausstatten.

In den vergangenen Monaten seien bereits mehr als 2500 mobile Luftreinigungsanlagen für Klassenzimmer beschafft worden, in denen nicht optimal gelüftet werden kann. Das teilte das Schulressort am Freitag mit. „Da Luftfilteranlagen zum sich