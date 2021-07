Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Grafschaft Bentheim. Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Mitgliedern einer Motorradgruppe aus der Grafschaft Bentheim drei Führerscheine, zwei Motorräder und rund 1550 Raser-Videos beschlagnahmt.

Die acht Personen im Alter zwischen 24 und 36 Jahren sollen in den letzten vier Jahren an mehreren Motorradrennen teilgenommen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.Nach einer Verkehrskontrolle im vergangenen Jahr waren die Ermittler