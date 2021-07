Fußballspieler Admir Mehmedi.

Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Bundesliga-Profi Admir Mehmedi vom VfL Wolfsburg hat seinen Rücktritt aus der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft erklärt.

„Die Euro war ein wunderschöner und würdiger Schlusspunkt. Ich bin dankbar und stolz, dass ich so viele Jahre im Kreise der Nati erleben durfte“, sagte der 30-jährige Angreifer am Freitag. Sein Entschluss hat auch familiäre Gründe, denn Me