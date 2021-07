Erholen in Etappen: Niedersachsens Wirtschaft zuversichtlich

Fahrzeuge stehen im Hafen von Emden zur Verschiffung bereit.

Jörg Sarbach/dpa/Archivbild

Hannover. Die Unternehmen in Niedersachsen bewerten ihre Geschäftslage in fast allen Branchen deutlich besser als noch vor drei Monaten. Doch nach wie vor stellt die Corona-Pandemie einzelne Branchen vor große Herausforderungen.

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Niedersachsen hat sich die Geschäftslage der Unternehmen in Niedersachsen in fast allen Branchen deutlich verbessert. Wie aus einer Konjunkturumfrage der der niedersächsischen Industrie- und Handels