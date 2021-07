Zahl der Geburten in Niedersachsen leicht gestiegen

Die Füße eines Babys sind in einem Kinderbett zu sehen.

Fabian Strauch/dpa

Hannover. Die Zahl der Geburten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr entgegen dem Bundestrend leicht gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, kamen 74.119 Babys zur Welt - nach 73.286 im Jahr 2019. Bundesweit wurden weniger Kinder geboren als im Jahr zuvor. Die Zahl der Babys pro Mutter lag in Niedersachsen im Sch