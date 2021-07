Verhaftungen wegen Betrugsverdachts in Coronatestzentren

Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kassel. Weil sie bei der Abrechnung von Coronatests betrogen haben sollen, sind der Geschäftsführer sowie ein weiterer Verantwortlicher einer Betreibergesellschaft verhaftet worden.

Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag gemeinsam mitteilten. Ermittelt wird demnach gegen mehrere Verantwortliche von in Hessen, Niedersachsen und