Feuer zerstört Haus in Hude-Holle - Bewohner bleiben unverletzt

Nach einem Brand am späten Donnerstagabend ist ein Wohnhaus in Hude-Holle unbewohnbar.

Foto: NWM-TV

Hude. Nach einem Brand am späten Donnerstagabend ist ein Wohnhaus in Hude-Holle unbewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt. Zurzeit ist die Holler Landstraße zwischen Wüsting und Neuenkoop gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 23 Uhr über den Notruf der Feuerwehr ein Brand eines Stalls in der Holler Landstraße in Hude-Holle gemeldet. Das als Diele genutzte Stallgebäude hing unter anderem mit dem Wohngebäude zusammen. Be