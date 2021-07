Ausstellungsbesucher treffen vor dem Schloss Derneburg ein.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Holle. Die Burganlage Schloss Derneburg im Landkreis Hildesheim zieht Kunstinteressierte von weit her an. Von diesem Freitag an sind dort gleich drei neue Ausstellungen zu sehen.

Nach monatelanger Schließung öffnet Schloss Derneburg im Landkreis Hildesheim an diesem Freitag wieder für Besucherinnen und Besucher. Die Hall Art Foundation präsentiert insgesamt sieben hochkarätige Ausstellungen, darunter drei Neueröffnu