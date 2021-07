Eine Polizeibeamtin steht im Innenhof einer Polizeiinspektion.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Feierliche Vereidigung angehender Polizistinnen und Polizisten in Oldenburg. Die Ausbilder freuen sich, dass mehr Frauen und Migranten bereit sind, in Uniform für Sicherheit zu sorgen.

Immer mehr junge Frauen steigen in den Polizeidienst in Niedersachsen ein. Beim Einstellungsjahrgang 2020 habe der Frauenanteil mit 43,3 Prozent so hoch gelegen wie noch nie. Das teilte die Polizeiakademie Niedersachsen mit. Dieser Jahrgang