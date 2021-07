Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG.

Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Die geplanten neuen Dienstleistungen und Angebote für autonomes Fahren sind aus Sicht der deutschen Autobranche auch eine Chance, Datenschutz-Bedenken wie gegenüber den großen US-Internet-Konzernen frühzeitig auszuräumen.

Man strebe an, die Bedingungen zur Nutzung vollkommen transparent zu gestalten, kündigte Daimler-Chef Ola Källenius am Donnerstagabend in einer Gesprächsrunde der Unternehmensberatung PwC in Frankfurt an.Angesprochen auf die Konkurrenz etw